’I giorni delle arti’ Esposizione all’Accabì

Quaranta artisti hanno esposto le loro opere a Poggibonsi, nelle sale espositive di Accabì in via Giosuè Carducci, per la quinta edizione della mostra "I giorni delle arti". Fotografia, pittura e scultura protagoniste della manifestazione patrocinata dal Comune di Poggibonsi e organizzata da Arte Libera-mente, realtà presieduta da Enzo Pacciani. Un ente che vanta soci un po’ in tutta la Valdelsa e oltre. Nell’occasione l’associazione culturale ha nominato anche la nuova vice presidente, Maria Luisa Farsi, di San Gimignano, e ha ratificato l’ingresso di un altro componente all’interno del direttivo, Giuseppe Massai. Soddisfatto degli esiti della mostra (terminata pochi giorni fa a Poggibonsi) il direttore artistico Duccio Manzi, dirigente lui stesso dell’associazione Arte Libera-mente: "Abbiamo accolto numerosi visitatori, nell’arco delle due settimane di apertura – ha detto in conclusione Manzi – e per questo ringraziamo tutti gli appassionati che hanno voluto unirsi idealmente agli artisti per apprezzare le loro creazioni nei diversi settori che avevamo proposto anche per la quinta edizione. A breve daremo vita ad altri interessanti eventi sul territorio".