I dubbi sul Pollicino 54: "Ripristinare il tracciato"

Siena Sostenibile ha presentato un’interrogazione relativa alla modifica per percorso del Pollicino linea 54. Con tale interrogazione la consigliera comunale Monica Casciaro chiede se sia previsto il ripristino del percorso originale della linea 54 in particolare reintroducendo il tratto che va dal Prato di Sant’Agostino in direzione di via San Pietro, raggiungendo piazza di Postierla e quindi via Stalloreggi, per poi rientrare nell’attuale tracciato in coincidenza della piazzetta delle Due Porte "in modo – si afferma – da poter raggiungere con un mezzo pubblico la zona del Duomo, con un notevole vantaggio di lavoratori e studenti, ma anche di turisti non sempre in grado di affrontare i continui dislivelli presenti nelle aree del centro storico ed in quelle limitrofe. Il ripristino potrebbe essere previsto anche solo per il periodo scolastico o magari non per tutte le corse programmate".