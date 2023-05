I ’Dialoghi’ per Berio Radicondoli in festa

di Lodovico Andreucci

Notevole successo per l’inizio a Radicondoli di una grande festa sonora. Così il Centro studi Luciano Berio e il Comune di Radicondoli stanno celebrando la memoria del compositore, a vent’anni dalla sua scomparsa, con il Festival iniziato ieri e continuerà fino a domani, domenica 28. Grazie all’accordo siglato tra i due enti e al sostegno della Regione Toscana il ’Festival Luciano Berio, Radicondoli 2023’ sarà quest’anno terreno di ’Dialogo’, declinato al plurale, in cui realtà e attitudini del fare e pensare la musica, anche apparentemente lontane tra loro, sono poste in costante colloquio. L’evento ha avuto l’anteprima nel maggio 2022 con gli incontri di Suoni e occasioni a Radicondoli, apre un triennio di appuntamenti dedicati al maestro, alla sua opera e al suo pensiero.

Il Festival si tiene in questa modalità per la prima volta a venti anni dalla morte di Luciano Berio e ha il patrocinio e il contributo del Comune di Radicondoli e della Regione Toscana con la collaborazione di Radicondoli Arte, del Punto informazioni turistiche Radicondoli e di WivoaRadicondoli. Il Festival si chiude domani con una passeggiata musicale verso la dimora di Luciano Berio, ’Il Colombaio’, nel cui giardino si potranno ascoltare brani interpretati dalla street band locale (diretta da Massimo Masi) e da due cori di formazione differente, quali l’ITER Research Ensemble e il Coro Radiconventomusica (diretto da Antonio Morelli).

Su richiesta e prenotazione, in questa occasione sarà possibile accedere alle visite guidate nelle "stanze del maestro", condotte da membri della famiglia eo del Centro Studi Luciano Berio.