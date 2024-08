’I colori del libro’ a Bagno Vignoni. A settembre il salotto letterario

Svelato il programma della XV edizione della rassegna ’I colori del libro’ di San Quirico d’Orcia, in programma dal 6 all’8 settembre. L’edizione 2024 celebra Puccini, ricorda Giacomo Matteotti e il campione di ciclismo Marco Pantani. Ad apire la rassegna a Bagno Vignoni con un’anteprima venerdì 6 settembre il giornalista Sigfrido Ranucci, che alle 18 nel giardino di Piazza del Moretto presenterà il suo ultimo libro ’La scelta’, intervistato da Carlo Bartoli Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti e da Michele Taddei vice presidente dell’Ordine della Toscana. A firmare l’illustrazione della rassegna ancora il vignettista Emilio Giannelli.

Sabato 7 darà il via alle danze alle 15.30 Patrizia Turrini che, insieme a Raffaele Rocchi, presenterà ’Celle sul Rigo’. A seguire la presentazione di ’Ogni storia d’amore è una fine’ scritto da Aura Cenni e Lorenzo Donati, due pseudonimi che celano la vera identità degli autori. Alle 16.30 ospite Massimiliano Simari con ’Mino cane fortunato’; a seguire, Riccardo Nencini, con ’Muoio per te’. Spazio allo sport alle 17.30 con il giornalista Marco Pastonesi con ’Pantani era un Dio’. Segue Deborah Gambetta, che parlerà del suo romanzo ’Incompletezza’ e Don Andrea Bigalli - referente regionale di Libera – che parlerà del suo ’Educare alla pace in tempo di guerra’. A chiudere, alle 19.30, la giornalista Carmen Lasorella con ’Vera. E gli schiavi del terzo millennio’.

Domenica 8 settembre incontri dalle 15.30 con Silvia Calamandrei e ’Resistenza civile e armata in Val d’Orcia’, Ugo Sani con il volume ’Da San Quirico in Osenna a San Quirico d’Orcia’ e Massimiliano Bellavista e Paolo Ciampi autori del libro "In fuga. Pedalando attraverso i secoli: Firenze e il Tour de France’. Alle 17 è la volta di Luca Pappagallo, che dialogherà di piatti della tradizione, a partire dal ricettario ’La cucina per tutti di Casa Pappagallo’. Eraldo Affinati presenterà ’Le città del mondo’ e Gianfelice Facchetti ’Capitani. Miti, esempi, bandiere’. Alle 18.30 protagonista Ernesto Galli della Loggia, con ’Vite italiane’. Seguirà Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, con un ricordo di Giacomo Puccini a 100 anni dalla morte a partire dal libro ’Puccini contro tutti’ . Infine, a chiudere la XV edizione sarà Michele Ainis con ’Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno’. In programma anche la mostra mercato di libri usati e antichi nella suggestiva piazzetta del Moretto, e sarà presente per il terzo anno consecutivo l’Officina degli Stampatori.

E.R.