I carabinieri incontrano i cittadini: come difendersi dalle truffe

È stata ampia e numerosa la partecipazione dei cittadini al circolo Arci di Rosia, a Sovicille, per ricevere direttamente dalla voce del comandante della compagnia di Siena, tenente Marzocchi e dal comandante della stazione dei carabinieri di Rosia consigli utili e informazioni su come difendersi dalle truffe e confrontarsi sul fenomeno dei furti nelle abitazioni.

Nel corso della serata, oltre ad aver ricordato come negli ultimi mesi siano stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine, con la presenza di pattuglie aggiuntive e di militari in borghese presenti nelle diverse frazioni, i carabinieri sono tornati a raccomandare a tutti i cittadini di segnalare con tempestività al 112 tutto quello che sembra anomalo o sospetto. "Ogni comunicazione alle forze dell’ordine – ha detto il maresciallo Di Fazio, comandante della stazione carabinieri di Rosia – è materiale prezioso tanto a scopo preventivo quanto per fini di indagine".

"Ringrazio l’Arma dei carabinieri per la disponibilità anche ad accogliere le nostre istanze di maggior presenza sul territorio – ha detto il sindaco Giuseppe Gugliotti – e per il lavoro che svolge quotidianamente per la sicurezza della comunità. Il percorso di confronto pubblico su queste questioni, avviato nei mesi scorsi con appuntamenti pubblici promossi dall’Arma sul tema delle truffe proseguito poi con un incontro con la conferenza dei capigruppo consiliari e con l’incontro di Rosia, proseguirà nelle prossime settimane con un ulteriore appuntamento a San Rocco a Pilli".

"Il mio ringraziamento va anche alla polizia municipale – spiega il sindaco Giuseppe Gugliotti – che svolge un importante ruolo di supporto collaborando soprattutto per quello che riguarda la gestione delle immagini delle diverse telecamere disseminate nel Comune e al controllo del territorio".