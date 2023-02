I campioni d’Italia al PalaEstra, con i mostri sacri Zaytsev e De Cecco più gli iridati

Al Palaestra arrivano i campioni d’Italia. Non è la stessa squadra che a maggio ha festeggiato il terzo titolo consecutivo e il quarto negli ultimi cinque campionati, ma è pur sempre una compagine temibile. Il palleggiatore titolare è l’argentino Luciano De Cecco, ormai trapiantato in Italia e fresco di rinnovo triennale di contratto; in diagonale con lui un altro mostro sacro della pallavolo, Ivan Zaytsev, che si alterna nel ruolo con il portoricano Garcia Fernandez. In banda una batteria di giovani fenomenali, il cubano Marlon Yant, il campione del mondo Mattia Bottolo, il franco-bulgaro Aleksandar Nikolov; al centro il campione olimpico Barthelemy Chinenyeze e l’iridato Simone Anzani. Nel ruolo di libero un altro protagonista della spedizione azzurra a Katowice, Fabio Balaso. Completano il roster di Gianlorenzo Blengini il secondo alzatore Daniele Sottile, il vice libero Francesco D’Amico, i centrali Enrico Diamantini e Ionut Ambrose, lo schiacciatore Mattia Gottardo.