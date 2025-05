Hugo Pratt, iniziative per i bambini al Palazzo delle Papesse

Palazzo delle Papesse ha pensato come animare l’estate, offrendo tante occasioni per scoprire la mostra “Hugo Pratt. Geografie immaginarie” con iniziative adatte a tutte le età.

Dal 16 al 29 giugno e dal 7 fino al 27 luglio si terranno i “Summer Days”. Quattro volte a settimana, dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17, saranno organizzati laboratori per bambini dai 6 ai 12 anni. Attraversando nuovi mondi e nuove geografie, con l’aiuto della fantasia, i più piccoli potranno visitare la mostra e disegnare i soggetti delle storie di Hugo Pratt. Disegni, narrativa, lettura, passeggiate, caccia al tesoro, viaggio e scoperta saranno le parole d’ordine del percorso.

I laboratori, effettuati non solo per i residenti ma anche in lingua inglese per accogliere i bambini dei turisti che hanno scelto Siena come meta estiva delle loro vacanze, si concluderanno con una merenda fino alle 17.30 al bistrot di Palazzo delle Papesse. Il costo previsto, comprensivo della merenda, è di 20 euro per il singolo laboratorio, di 60 euro per quattro appuntamenti (prenotazione obbligatoria). Con il pacchetto completo, i piccoli partecipanti potranno scoprire ogni giorno un aspetto diverso del celebre fumettista e della sua arte. Oltre alle iniziative riservate ai bambini, non mancheranno appuntamenti rivolti agli adulti che consentiranno di vivere la magia di Palazzo delle Papesse attraverso l’arte e le passioni del noto disegnatore. A giugno e luglio proseguiranno “I Giovedì di Hugo Pratt”.