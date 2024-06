Gugliotti non fa sconti. Centrato il terzo mandato

Giuseppe Gugliotti (foto) è stato confermato sindaco per la terza volta: "Questo successo, frutto del lavoro dei candidati consiglieri e di tutti coloro che hanno collaborato, è maturato per due ragioni: da una parte la mia esperienza amministrativa e la conoscenza del territorio, elementi che hanno rassicurato gli elettori; dall’altra l’entusiamo e la passione della squadra. Quello che conta – sottolinea Gugliotti – è la vincinanza alle persone. Questo è stato un invito ad avere fiducia". Il primo cittadino oggi ha già appuntamento con il soprintendente per alcune questioni urbanistiche e poi ci sono da completare i progetti già avviati. "Il primo passo sarà una variazione di Bilancio – annuncia Gugliotti – per attivare una serie di interventi". Infine spazio all’emozione: "Affronto il mandato con impegno ed entusiasmo ancora maggiori rispetto al passato. Il motivo? Il modo in cui è maturata la vittoria, molto impegnativa vista la situazione a livello nazionale".

Cristina Belvedere