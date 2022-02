Siena, oltre un migliaio di persone in piazza Duomo per dire no alla guerra 

Articolo : Prato, un presidio per la pace in piazza del Comune

Articolo : Ucraina, in centinaia a Scandicci per manifestare in favore della pace

Articolo : Guerra, le manifestazioni degli ucraini in Toscana: "Non lasciateci soli"



Siena, 26 febbraio 2022 - "L'Ucraina vuole la pace", e ancora "Stop War" e "Stop Putin". Sono alcuni degli slogan ripetuti in Piazza Duomo dove si è tenuta la manifestazione "Fuori la guerra dalla storia".

La mobilitazione è iniziata con l'inno dell'Ucraina cantato dalle donne ucraine di fronte al Duomo di Siena.

Molte di loro non riuscivano a trattenere le lacrime. "Provo una grande rabbia. Siamo pacifici e non aggrediamo nessuno - dice Oxhana, donna originaria dell'Ucraina che vive in Italia da 16 anni - Il mondo sta sottovalutando Vladimir Putin. Cercare di riappacificarsi con un tiranno significa portare una grossa sofferenza per tutti. Il mondo deve essere unito in questo momento e fare fronte comune contro il Governo Russo".

Al presidio erano presenti oltre un migliaio di persone con tante bandiere della pace e dell'Ucraina. "L'inaccettabile invasione russa rappresenta una minaccia per l'Europa - e' l'appello che viene letto dagli organizzatori durante la manifestazione - Chiediamo al Governo italiano che si impegni con chiarezza e forza a favore della distensione e della cooperazione e che tuteli i suoi cittadini e le sue cittadine, che ambiscono a recuperare liberta' e giustizia sociale e che non intendono pagare alcun tributo ai mercanti di armi, qualunque bandiera li distingua".