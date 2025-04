Guasto alla rete idrica. Rubinetti senz’acqua

Grave guasto alla rete idrica in Via Firenze a Colle: interventi urgenti e strada ripristinata. Un grave guasto alla rete idrica si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in Via Firenze a Colle, causando disagi significativi in diverse zone della città, tra cui Agrestone, Gracciano, Querciolaia e aree limitrofe, dove si sono registrate interruzioni dell’erogazione dell’acqua. Il guasto, localizzato su una delle principali condutture, ha provocato anche un cedimento del manto stradale, rendendo necessario l’intervento immediato dei tecnici dell’Acquedotto del Fiora e l’attivazione del servizio di pronto intervento. Le squadre sono arrivate sul posto in tempi rapidissimi e hanno lavorato intensamente fino a mezzanotte e mezzo per completare la riparazione della tubazione danneggiata. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operai, l’erogazione dell’acqua è tornata progressivamente nelle abitazioni durante le prime ore del mattino. Nella giornata di venerdì sono stati eseguiti i lavori di ripristino della carreggiata in Via Firenze, consentendo il ritorno alla normalità anche per la viabilità. A seguire tutte le operazioni è stato il vice sindaco di Colle, Marco Speranza, che ha voluto esprimere la propria gratitudine: "Voglio ringraziare pubblicamente gli operai e i tecnici che hanno lavorato con grande impegno e professionalità, garantendo un intervento rapido e risolutivo. La loro tempestività è stata fondamentale per limitare i disagi ai cittadini". Ad oggi sembra che non ci siano ulteriori disagi, ma l’attenzione sui sottoservizi delle strade della città rimane alta. Lodovico Andreucci