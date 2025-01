’Grazie’ di Sei all’operaio coraggioso. Salvato dalle fiamme il camion

Paura ieri mattina in Strada Massetana dove sono intervenuti, per un incendio, vigili del fuoco e polizia municipale. Durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti stradali dedicati alla carta e cartone, infatti, si è verificato un incendio che ha interessato il materiale raccolto da uno dei mezzi in servizio.

L’operatore di Sei Toscana, accortosi della fuoriuscita di fumo dal carico, ha immediatamente interrotto le operazioni e condotto il mezzo in sicurezza presso un parcheggio situato in via Massetana Romana. Qui ha provveduto a scaricare il materiale nel piazzale, prevenendo così il rischio di danni al veicolo e garantendo la sicurezza dell’area circostante.

Sono stati subito allertati i vigili del fuoco e la polizia municipale, intervenuti prontamente per gestire le operazioni di spegnimento e mettere in sicurezza la zona. Il servizio di raccolta è stato subito ripreso mediante l’impiego di un altro mezzo mentre l’area veniva pulita.

"Sei Toscana ringrazia il proprio operatore per la prontezza dimostrata e le autorità intervenute per la consueta collaborazione e professionalità. La società, inoltre, rinnova l’invito alla cittadinanza – si legge in una nota – a prestare sempre la massima attenzione nel differenziare e conferire correttamente i rifiuti. Assicurandosi di gettare nei contenitori di raccolta solo materiali idonei così da garantire la sicurezza di tutti e un corretto svolgimento del servizio".