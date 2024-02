"Grazie ai sanitari di Nottola". La lettera di un paziente

"Sono a elogiare il servizio di Vulnologia dell’ospedale di Nottola, nelle figure del dottor Cosimo Maglio e della sua collaboratrice Monica Gonnelli, responsabile infermieristica specializzata, per la professionalità ed empatia che hanno portato alla guarigione di una situazione piuttosto complessa". Inizia così la segnalazione positiva del signor Gianpiero Risi, di Siena. "Sono veramente riconoscente – prosegue – con questi validi professionisti che hanno usato la loro specifica competenza, amore e determinazione affinché il mio problema venisse risolto nel modo migliore e più velocemente possibile, nonostante le ricadute. Segnalo anche che il reparto debba essere dotato di un ambulatorio più ampio, perché entrarci in barella è sempre stato un’impresa straordinaria, e di più apparecchiature per ampliare la sperimentazione e quindi la sicura risoluzione delle ferite gravi. Segnalo per elogio anche la signora Laura Cencini, addetta al Cup interno dell’ospedale di Nottola, per la disponibilità, competenza ed empatia.