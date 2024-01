"Grazie a tutto il personale di Nottola"

Una bella lettera per ringraziare il personale di Nottola per l’assistenza ricevuta. La scrive il signor Fabrizio Monaci: "Alla fine di questo 2023, abbastanza lungo e complesso in quanto sono dovuto ricorrere alle cure sanitarie numerose volte presso alcuni reparti del monoblocco di Nottola, per me è tempo di bilanci. Per questo motivo, ricordando tutti i medici, infermieri e tecnici sanitari con i quali sono entrato in contatto durante questo mio percorso accidentato, ho deciso di scrivere questa lettera come ringraziamento e riconoscimento per la infinita pazienza per la continua dedizione e la spiccata professionalità di tutti gli operatori sanitari che ho dovuto, mio malgrado, incontrare nel percorso di cura di questi lunghi mesi. Il mio grazie infinito, incommensurabile, inesauribile va soprattutto al reparto di cardiologia, di diabetologia, di terapia del dolore e di chirurgia (compresa la preospedalizzazione) ed in particolare al dottor Cosimo Maglio e all’assistente Monica Gonnelli (…). In modo particolare vorrei ringraziarli perché mi hanno fatto sentire una persona degna di rispetto prima che un malato costretto alle cure, perché mi hanno aiutato a non perdere la speranza anche quando le giornate erano “buie “ per i dolori e per avermi sostenuto con le parole che per me sono state solidi appigli a cui aggrapparmi, come ad esempio consigli o sollecitazioni. La loro professionalità, ben amalgamata con umana sollecitudine, mi hanno dato coraggio e speranza traghettandomi fuori da quello che ora posso pensare, sia stato uno dei periodi più difficili della mia vita. Grazie".