’Granfondo’, vince Billi. Che successo per il territorio

Un migliaio di partecipanti, novanta premi assegnati tra professionisti e amatori nella giornata di ieri. Sono alcune delle cifre per fotografare gli aspetti salienti della Granfondo Castello di Monteriggioni di Mountain Bike, competizione curata in ogni dettaglio e capace di fare centro grazie all’attività degli organizzatori del Team Bike Pionieri. "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Monteriggioni – spiegano i componenti del team Bike Pioneri – per il sostegno che ha fornito a una gara davvero riuscita, con la partecipazione di atleti di più categorie e di diversa provenienza, da ogni parte d’Italia, che hanno colorato le nostre strade, riempiendo tra l’altro le strutture ricettive tra Monteriggioni e Siena Nord. Un bilancio positivo: siamo particolarmente soddisfatti di questa giornata. Un notevole impegno, da parte dei volontari, ripagato dagli esiti convincenti dell’evento nazionale delle due ruote". Dal profilo dei risultati e degli ordini di arrivo, affermazione nella élite maschile di Jacopo Billi, della Metallurgica Veneta. Secondo posto per Gioele De Cosmo, in forza allo Scott Racing Team. Sul podio, per la terza posizione, Massimo Rosa, portacolori sempre della Metallurgica Veneta. Nel femminile alza le braccia al cielo nel Castello di Monteriggioni, nonostante una foratura alla ruota posteriore, Chiara Burato (Mentecorpo Cicli), davanti a Debora Piana (Team Cingolani) e a Maria Zarantonello (Metellurgica Veneta). Poi il momento della consegna dei riconoscimenti ad opera dei responsabili della manifestazione, giunta all’edizione numero 32 e capace di distinguersi come palcoscenico ambito per professionisti e appassionati.

Paolo Bartalini