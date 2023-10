Granfondo Castello di Monteriggioni. Lo sport diventa volàno del turismo

Attesi oltre 700 bikers per la Granfondo Castello di Monteriggioni, edizione numero 31. Nel fine settimana comunque le iscrizioni resteranno aperte ai tavoli della segreteria in piazza Bersaglieri a Castellina Scalo – domani dalle 15,30 alle 18,30 e domenica dalle 7,30 alle 9 – e quindi non è escluso un ulteriore incremento di partecipanti grazie ad adesioni in extremis, come di solito accade. Appuntamento domenica alle 10 per la partenza da via Vitaliano Gianni a Castelina Scalo, con arrivo nello splendido, originale scenario del Castello per questa prestigiosa competizione di richiamo nazionale, che rientra anche nella Deltos Cup, voluta dalla Asd Team Bike Pionieri.

Domani, alla vigilia, la grande cena aperta a tutti, a base di prodotti tipici enogastronomici locali, organizzata dal rione Shanghai di Castellina Scalo. Dopo la gara in programma nel giorno festivo, è previsto il pasta party con le premiazioni annesse: riconoscimenti, da regolamento, per i primi cinque uomini e le prime tre donne della graduatoria e anche per i primi cinque di ogni categoria e per le prime cinque società per quantità di partecipanti. Doveva essere la prova di apertura della stagione e invece a Monteriggioni si chiuderà la Coppa Toscana Mtb, proprio come era avvenuto nel 2021. Il percorso, in parte rinnovato, ricalca almeno per una tranche l’itinerario dei pellegrini lungo la Via Francigena.

La distanza da coprire è di 49 chilometri per 1.300 metri di dislivello con moltissimi tratti inediti, come si spiega da parte degli stessi componenti del Team Bike Pionieri, pronti sempre a offrire un contributo prezioso alla riuscita di una manifestazione molto attesa da chi si dedica a rassegne agonistiche del settore. In alternativa c’è il percorso corto di 25 chilometri per 650 metri, dedicato ai cicloturisti.

"La soddisfazione è grande per l’Asd Team Bike Pionieri, per aver promosso, grazie al Comune di Monteriggioni e alle richieste dei bikers, un evento di riferimento per la Mtb Italiana", afferma Giorgio Mazzi, presidente del Team Bike Pionieri. Dal canto suo il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini, afferma: "Vorrei complimentarmi a nome di tutta l’amministrazione comunale con l’Asd Team Bike Pionieri per il gran lavoro. Confermiamo il nostro sostegno anche per il futuro e siamo orgogliosi di collaborare con persone che amano il territorio".

Paolo Bartalini