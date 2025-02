Grande festa nei rioni poi all’ex bocciodromo

Grande festa di carnevale questa sera organizzata dalla Pro Loco, il magistrato delle contrade e le quattro contrade di Castello Borgo Coro e Voltaia. Una serata di allegria che avrà un momento speciale all’interno dei rioni e la festa di gruppo nei locali

dell’ ex bocciodromo di Piancastagnaio.

Festa mascherata dunque in Castello con aperitivo e cena di contrada. Anche in Borgo cena presso i locali della Pinetina. Festa mascherata in Coro con la cena di contrada e in Voltaia festa mascherata e cena. Poi tutti insieme all’ex bocciodromo per la festa e il ballo popolare. Uno dei momenti più attesi per la comunità di Piancastagnaio che richiama anche molte persone da fuori, appassionate di maschere e di Carnevale. Una festa che diverte i più piccoli ma che rappresenta un momento di divertimento anche per i più grandi.