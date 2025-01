Graduatoria definitiva dei contributi integrativi per i canoni di locazione

Il Comune di Castellina in Chianti in questi giorni ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione 2024 per l’abitazione principale. Destinatarie dei fondi le famiglie in difficoltà economiche, che purtroppo sono sempre di più. Si tratta di risorse concesse dalla Regione sul fronte dell’emergenza casa, un fenomento in costante aumento. Purtroppo sono sempre più numerosi anche nella nostra provincia, e non fa eccezione il Chianti, i nuclei familiari che senza un aiuto del Comune non ce la farebbero a pagare l’affitto.