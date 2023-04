Graduation day, ipotesi Fauci per la ’lectio’

Potrebbe essere Anthony Fauci, l’immunologo già consigliere del presidente degli Stati Uniti e in procinto di collaborare con il Biotecnopolo, a tenere la lectio magistralis in occasione del graduation day dell’Università degli studi. La cerimonia si svolgerà sabato 17 giugno in piazza del Campo, diventata ormai sede dell’appuntamento per festeggiare i neo laureati dell’ateneo. Il primo per il rettore Roberto Di Pietra, che ha avuto l’idea di chiamare Fauci per salutare i giovani appena usciti dall’Università.

L’anno scorso la cerimonia era tornata, sempre in piazza del Campo, dopo due anni di sosta a causa del Covid. Oltre mille gli studenti presenti, con il lancio del tocco finale al termine della cerimonia. Evento che si replicherà fra due mesi. A breve si saprà se sarà possibile confermare la presenza di Fauci.