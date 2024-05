Graduation day il 15 giugno nel Campo. Ospite l’olimpico Massimiliano Rosolino

Nell’anno delle Olimpiadi, che si svolgeranno a Parigi fra luglio e agosto, sarà Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto, l’ospite del Graduation day 2024 dell’Università degli Studi di Siena. La suggestiva cerimonia, che riporta in città i laureati dell’ateneo e che si terrà ancora una volta in piazza del Campo, è annunciata per il 15 giugno prossimo, alle 17. L’evento, aperto quest’anno a coloro che hanno conseguito la laurea nel periodo fra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024, vede le iscrizioni ancora in corso.

La scaletta della suggestiva cerimonia, che vedrà presenti nella conchiglia quasi un migliaio di laureati dell’ateneo, prevede in apertura l’intervento del sindaco Nicoletta Fabio, seguito da quello del rettore Roberto Di Pietra; poi l’intervento dell’ospite, quest’anno appunto Massimiliano Rosolino e infine quello del presidente dell’associazione USiena Alumni, Francesco Belelli. Quindi, in chiusura, si terrà la foto dei ’dottori’ senesi con i direttori dei loro Dipartimenti, la proclamazione solenne e il rituale lancio del ’tocco’, il copricapo divenuto simbolo della laurea conseguita.