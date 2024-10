’Going Dark’, giochi di luce e buio. Tre giorni di eventi ad Abbadia Isola

Quando luce e buio fanno spettacolo e tanto altro, in tema di progettazione illuminotecnica per spazi storici senza dimenticare i cieli stellati. Ad Abbadia Isola a Monteriggioni arriva ’Going Dark’, dal 3 al 5 ottobre. In scaletta un work shop accompagnato da una serie di eventi dedicati al contrasto tra illuminazione e oscurità, tra cui uno spettacolo teatrale itinerante, una cena a lume di candela e una originale passeggiata notturna. Le iniziative pubbliche, per i non iscritti, saranno il 4 ottobre. "Il complesso e tutta Abbadia Isola – afferma l’assessore alla Cultura Marco Valenti – saranno la sede di ’Going Dark’, workshop internazionale creato da Traverso-Vighy e Light Collective. Questa occasione è giunta alla sua seconda edizione: un’esperienza unica dedicata alla progettazione illuminotecnica per gli spazi storici che preservano anche l’oscurità e la vista del cielo notturno. L’invito è rivolto a tutti. Abbadia non solo fa cultura ma contribuisce a produrla e vuole stringere sempre più forti legami con le università e il mondo della conoscenza".

"Siamo felici di annunciare il secondo anno dell’evento – dice Giovanni Traverso, uno degli organizzatori –. Quest’anno ci raggiungeranno da ben 22 Paesi diversi e sarà rivolto a professionisti che operano con la luce. Il tema si concentrerà su tre polarità: la luce, l’architettura degli edifici storici e i cieli stellati".

Un appuntamento imperdibile sarà quello del 4 ottobre con una cena a lume di candela nei ristoranti del Castello. Una serata sotto le stelle dalle 19. Altra occasione molto particolare sarà, sempre il 4 ottobre, una passeggiata notturna immersiva alla scoperta dell’importanza del buio e delle sue relazioni con persone, piante e animali.

Dalle 21.10 alle 21.40, previste radiocuffie immersive. Costo 10 euro con prenotazione di euro 1,20. Iscrizione obbligatoria sul web www.piccionaia.org/evento/alla-ricerca-del-buio/. Nella stessa serata il Comune organizza una serata Dark sky, dove viene spenta l’illuminazione pubblica, illuminati con candele gli spazi della piazza e delle vie principali e dove tutti locali e ristoranti aranno invitati ad offrire cene a lume di candela. Organizzato in concomitanza uno spettaccolo teatrale itinerante e immersivo con radiocuffie a pagamento sui temi dell’inquinamento luminoso e della conservazione dei cieli stellati.

Fabrizio Calabrese