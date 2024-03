Glucometri portatili per i pazienti diabetici

Si ampliano i servizi per i pazienti diabetici. Nella Asl Sud Est è entrato a regime il nuovo sistema di glucometri POCT (Point of care testing), che permettono analisi eseguite presso il punto di cura o di assistenza dell’utente. Questa strumentazione, che viene utilizzata per la determinazione della glicemia, offre tracciabilità, qualità, sicurezza per l’operatore e il paziente. I glucometri sono stati installati in tutti i presidi ospedalieri, territoriali e carceri della Asl.

"Si tratta di strumentazioni point of care - spiega la responsabile Asl Marilena Fantacci - capaci di garantire la tracciabilità di ogni azione durante l’esecuzione del test, la qualità e l’immediatezza del dato indispensabili per una veloce somministrazione della terapia. Nel futuro, in situazioni particolari, potranno essere utilizzati nella telemedicina dai diabetologi, che da remoto potranno visionare i dati dei pazienti senza che questi si spostino agli ambulatori".