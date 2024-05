Gli studenti tolgono le tende: "Commissione su Israele"

‘Rettorato occupato’ (dalle tende pro-Palestina) – si legge nello striscione in Banchi di Sotto -, ma non passa in Senato accademico, ancora una volta, la richiesta degli studenti, accampatisi da martedì pomeriggio nel cortile, per chiedere lo stop della guerra e l’interruzione dei rapporti con gli atenei israeliani e le aziende produttrici di armi.

Come aveva già fatto il 9 aprile, il Senato accademico ha bocciato la mozione, presentata ieri dai rappresentanti degli studenti, che sono tre in seno all’organo di indirizzo universitario: la mozione di ieri chiedeva in realtà l’istituzione di un Osservatorio che vigilasse sugli accordi di collaborazione accademica, tanto più su quelli con Paesi che rischiano di violare il genocidio.

Passa dunque la linea già presa e sostenuta dal rettore Roberto Di Pietra che più volte ha ribadito di non voler ‘tagliare i ponti con nessuno, tanto più con altri atenei, sede del pensiero critico e dunque anche di opposizione ai regimi’. Non arriva l’Osservatorio ma sarà istituita un’apposita Commissione – proposta e votata all’unanimità - in seno allo stesso Senato, molto simile nelle finalità a quanto richiesto dagli studenti e dal Comitato Palestina di Siena, promotori dell’acampada all’Università: "La Commissione – rivela Samuele Picchianti, studente e membro del Comitato per la Palestina –, composta da 6-7 membri fra docenti e studenti, andrà a mappare tutti gli accordi di collaborazione in essere dell’ateneo e riferirà al Senato. A questo punto ci diciamo soddisfatti della mobilitazione portata avanti e della risposta avuta dalla città che ci ha apprezzati e appoggiati. Bene anche la mappatura degli accordi avviata, ma da parte dell’ateneo ci aspettiamo di più, altre iniziative a favore del popolo palestinese". L’acampada, iniziata dieci giorni fa al polo Mattioli, finisce qui: ieri gli studenti, post seduta del Senato, hanno tolto le tende, con il monito però di vigilare sulle promesse dell’ateneo.

Paola Tomassoni