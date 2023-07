Gli stress test e quel clima di positività

Non troppo tempo fa gli stress test avevano rappresentato il passaggio cruciale per i destini dell’allora ad Guido Bastianini, contribuendo a indirizzare la sua sostituzione. Questa volta a Rocca Salimbeni si è esultato per i "risultati migliori di sempre". Il passato prossimo di Banca Mps ha insegnato che è meglio non farsi prendere da facili entusiasmi, come è accaduto per quelli che sembravano segnali di rinascita e poi hanno rappresentato brevi illusioni. Questa volta, tuttavia, sembra esserci qualche elemento in più per giustificare il clima di positività diffuso dalla Banca. Certo, c’è da riassorbire la cura drastica che ha portato ai quattromila esuberi. Ma intanto c’è uno stress test con dati confortanti e non è poco.

Orlando Pacchiani