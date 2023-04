Gli ospiti tornano nella Rsa

Sono bastati 10 giorni per poter ritornare nella struttura privata Rsa ‘San Giuseppe’ a Colle. Era accaduto sabato 15, quando il responsabile e rappresentante legale, Leonardo Corsoni (nella foto) ed il suo staff si erano accorti del cedimento dei travetti in ferro e laterizio di sostegno ad una porzione di tetto. Nei minuti successivi la messa in sicurezza e l’intervento dei vigili del fuoco che, dopo le opportune verifiche strutturali, aveva deciso di interdire l’area e disposto l’evacuazione dalle camere dei 13 ospiti della struttura.

Sette ospiti erano stati ricollocati all’interno della stessa Casa San Giuseppe senza ricorrere al loro spostamento in altre strutture, mentre cinque ospiti erano stati trasferiti in altre strutture del territorio, grazie al supporto del Sindaco e della Ftsa. Oggi, 25 Aprile, i cinque ospiti ritornano a casa, alla Casa San Giuseppe. Dalla mattina del lunedì 17 era iniziato il montaggio del ponteggio. Lo scorso sabato, infatti, è stato smontato il tetto.

"Ho comunicato al Sindaco che abbiamo messo in sicurezza il piano terra – afferma a La Nazione Corsoni – quindi siamo in grado da di riportare da noi gli ospiti trasferiti in altre strutture".

