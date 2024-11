Gli attori di Parthenope protagonisti al cinema Alessandro VII

Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo, attori del nuovo film di Paolo Sorrentino ’Parthenope’, sono intervenuti ieri pomeriggio in sala alla proiezione nella sala Alessandro VII, in piazza dell’Abbadia. Un’occasione per un dialogo e un confronto con il pubblico, con la presentazione di Susanna Guarino, direttore di gazzettadisiena.it.

Una iniziativa interessante per approfondire alcune tematiche della pellicola e scoprire qualche retroscena sul nuovo lavoro del regista premio Oscar per ’La grande bellezza’.