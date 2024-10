Girogustando. Arriva ’Il Melograno’. Prodotti a Km zero

Girogustando, l’incontro tra gli chef per una serata a "quattro mani" tutta da gustare, fa tappa a Montepulciano. E, in particolare, al ristorante Poggiardelli, guidato da Mariana Paul e che si focalizza su una attenta selezione di piatti, principalmente della tradizione locale: qui il 10 ottobre salirà da Alberese il Melograno, azienda biologica a chilometro zero dove Barbara Duchi valorizza i prodotti dell’orto sposandoli ad eccellenze dei dintorni. E se Sandra Rossi, cuoca del Melograno, si cimenterà con alcuni capisaldi del territorio ospitante, Giuseppe Laera, cuoco di Poggiardelli, rievocherà le proprie origini marinare in una cena (ore 20.30) accompagnate da vini proposti dall’IIS Ricasoli di Siena e serviti dai sommelier Fisar.