Giraffa, musica per Lello "Prima occasione di sorriso dopo un inverno difficile Intesa sul Parco di Vigna"

di Laura Valdesi

SIENA

"Che sapore ha questa festa titolare? Particolare. Ci introduce alla stagione estiva e paliesca ed è la prima occasione di sorriso dopo un inverno molto difficile". Così il vicario generale Edoardo Giomi, che guida la Contrada dopo la prematura scomparsa del priore Raffaello Ginanneschi, fotografa il sentimento dei giraffini.

Il capitano Guido Guggiani ha concluso la seconda parte del cammino di Santiago, tanto caro a Lello. E ha detto che il prossimo Palio sarà anche per lui.

"Sono d’accordo. Sicuramente in questo Palio Lello sarà presente, lo è in verità tutti giorni. Quando una persona viene ricordata rimane sempre tra noi".

Ieri sera un concerto in sua memoria. Di chi è stata l’iniziativa?

" L’ha voluto il seggio che ha deciso di dedicare un’intera giornata della festa titolare al nostro onorando priore e alla sua memoria. Un concerto di beneficenza: parte del ricavato andrà alla Lilt di cui Lello era socio sostenitore".

Ricordato con gioia e anche con la musica: avrebbe voluto così.

"Sì, è stata una persona sorridente, piena di spirito, giocosa, sempre una parola buona per tutti. Abbiamo cercato di avere il suo stesso spirito al concerto".

E’ tornata poi la Rassegna della canzone senese.

"La 14esima edizione. E’ stata molto partecipata, una piazza Provenzano gremita, 15 Contrade su 17 presenti. Veramente un grande successo. Un evento ripetuto dopo 5 anni, nel 2022 era stato dedicato ai piccoli, quest’anno il turno dei grandi".

Raggiunto un accordo importante con l’Università.

"Finalmente è stata trovata l’intesa con l’Ateneo per la gestione del Parco di Vigna, la zona retrostante la scuola di Economia e Management. Questo accordo arriva dopo diversi anni, il precedente era scaduto nel 2014. Ringrazio sentitamente il rettore Roberto Di Pietra per la sensibilità dimostrata e per il dialogo che c’è stato dal suo insediamento fino alla firma".

Oggi tanti battezzati.

"La Giraffa cresce, saranno un numero molto elevato. Non credo che su questo pesino le vittorie, più il fatto di essere una contrada molto unita. Quasi una famiglia".

Fabio, ora sindaco, è stata una di voi, nel senso ex priore, ex rettore del Magistrato e presidente del Consorzio. E’ convinta che ciò agevolerà il dialogo.

"L’ho conosciuta nei miei precedenti mandati da vicario, sono molto fiducioso che abbia un occhio di riguardo per le Contrade che rappresentano un’importante istituzione cittadina".

Palio di luglio: pronti ad un’altra vittoria?

"La Giraffa ci prova sempre".