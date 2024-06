Giotti Victoria avanti tutta. Triplicati i fatturati e lancio di un nuovo modello d’auto

Aziende a tutta velocità verso il futuro. Il gruppo Giotti Victoria di Poggibonsi, leader nei veicoli commerciali, triplica i fatturati e lancia sul mercato europeo un nuovo modello di auto: il Gladiator Top 3.5. Per il Polo industriale e l’economia della Valdelsa due notizie particolarmente positive in un periodo di crisi generale e con tante aziende in debito di ossigeno. La nuova creatura, presentata in anteprima nella cornice del Bagnaia Golf Resort, è già disponibile. Risultato di ricerche, studi, e importanti investimenti, è la conferma dell’ottimo stato di salute del gruppo industriale con sede alle Grillaie, che nel 2023 ha visto i suoi fatturati lievitare del 300 per cento, cosa piuttosto rara di questi tempi. "Abbiamo voluto esplorare una nuova fetta di mercato – spiega il Ceo Giotti Victoria, Giacomo Pucci – addentrandoci in un segmento che fino ad oggi non era stato nelle nostre corde, ma che abbiamo deciso di sviluppare un paio di anni fa per poter arrivare a presentare un prodotto unico nel suo genere. L’obiettivo è stato raggiunto con questo nuovo Gladiator, che entra prepotentemente a far parte della nostra già ampia gamma". "Con questa nuova fase di produzione si certifica un rinnovato piano di investimenti da parte dell’azienda – dice il presidente Giotti Victoria Automotive, Lorenzo Giotti – che pianifica non solo l’arrivo del nuovo veicolo, ma conferma l’ampia gamma già esistente, con le varie dimensioni, portate e motorizzazioni, dal benzina al gpl fino alle versioni full electric. Una nuova strategia aziendale che vogliamo far crescere ancora, con la possibilità di presentare un ulteriore nuovo modello nel 2025". Come dire, insomma, che gli investimenti non finiscono qui e che il prossimo anno debutterà sul mercato un altro veicolo targato Giotti. Ma ora tutti le attenzioni sono puntate sul nuovo mezzo appena sfornato. "Offriamo una grande opportunità ai nostri Dealer e importatori europei – sottolinea- il direttore commerciale Leone Carboniero – nel poter distribuire un mezzo in grado di fare la differenza e sfidare, in termini di qualità, sicurezza, portata e dimensioni, i grandi colossi che da sempre sono presenti sul mercato dei trentacinque quintali". Numeri in crescita e nuove sfide, dunque, in casa Giotti. Iniezioni di fiducia per l’economia valdelsana.

Marco Brogi