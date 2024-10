Giornata per eliminare la violenza sulle donne. Tutte le iniziative

In occasione della Giornata internaazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, la giunta ha varato alcune iniziative per la campagna di sensibilizzazione: realizzazione di un cartellone unitario; campagna per promuovere il numero antiviolenza 1522; organizzazione di un triangolare di basket l’11 novembre al palazzetto Cus (con Costone, Mens Sana, Virtus); il 25 novembre una performance itinerante al Santa Maria della Scala dal titolo ’Il viaggio verso Itaca’ di Selene Gandini; la distribuzione e l’affissione gratuita dimateriale informativo in occasione dei vari incontri; l’uso dei siti web comunali; l’illuminazione di arancione della cappella di Piazza, a sostegno della campagna ’Orange the world - Unite to end violence against women’, promossa da UNWomen.