Giordano si candida a Radicondoli: "Un impegno che nasce dal cuore"

A Radicondoli la campagna elettorale si apre con la candidatura di Marco Giordano, già proposto nel 2019. "L’impegno a candidarmi come sindaco nasce dal cuore – afferma Marco Giordano – il voler essere il capo della comunità, il padre di una grande famiglia per poter ritornare all’antico splendore di un grande paese. Un impegno in prima persona per ringraziare di avermi dato un’identità". Si presenterà con una lista civica? "Ci presenteremo non come espressione diretta di un partito politico, ma come movimento politico a dimensione locale: una novità aperta a tutti. La nostra lista civica vuole porre le basi per un nuovo sviluppo complessivo di Radicondoli, improntato sull’equità sociale e sulla trasparenza passando attraverso una comunicazione semplice e chiara". Quale sarà il suo programma? "Interventi per migliorare pulizia e decoro, armonizzazione tra edifici storici e moderni, migliorare la sicurezza ambientale e sociale. È necessario, inoltre, uno specifico piano di promozione turistica, anche inscrivendo il comune nell’associazione "I Borghi più Belli d’Italia" e mantenendo la memoria storica locale attraverso varie iniziative tra cui un maggior sostegno e divulgazione del "Raduno dei Partigiani"". Ha anche delle idee per il trasporto locale? "Esatto, è necessario migliorare il trasporto tra Radicondoli e Belforte, ma anche tra il nostro comune e Colle, Poggibonsi, Siena ed in generale con tutto il territorio circostante". Quali saranno le prime azioni che intraprenderà da sindaco? "Intervenire sui servizi alla popolazione, servizi di ogni genere pure socio-assistenziali e di prevenzione sanitaria. Fondamentale la richiesta di una guardia medica. Mi impegnerò, poi, per creare un nuovo polo scolastico ed impianti sportivi compresa una piscina con lo sfruttamento della geotermia". La scuola, quindi, come priorità? "Indubbiamente ed al fine di favorire una maggiore frequentazione delle strutture scolastiche paesane prometto che garantiremo anche a tutti gli studenti non residenti la fornitura gratuita di tutto il materiale didattico necessario". Si parla di spopolamento, ma Radicondoli sta invertendo il trend non è vero? "Credo sia fondamentale un punto di ritrovo e di aggregazione per i ragazzi del paese, ma anche creare servizi per rendere più appetibile ai turisti il paese. Ribadisco, quindi, che sarà necessario riqualificare i servizi di trasporto per le persone e creare un collegamento continuo della tratta Belforte – Radicondoli".

Lodovico Andreucci