Gingillo ’lancia’ Unamore: "Lotto in alto sempre meglio"

Gingillo non si nasconde sui cavalli: "Il lotto in alto è sempre meglio. Ci sono gli esperti, una sicurezza. Vedendo le batterie stamattina (ieri, ndr) c’è un numero un po’ ristretto. Due-tre esordienti, non di più", sentenzia. Lanciando un segnale di scelta in alto senza inventarsi nulla.

Uno potrebbe essere Unamore che Gingillo ha montato nell’ultima batteria?

"Il proprietario me l’ha chiesto, l’ho fatto volentieri. Due giretti in Piazza sono sempre belli, divertenti. Unamore è esperto, secondo me già doveva debuttare da qualche anno. Se lo meritava visti gli inserimenti che ci sono stati. Ad agosto ce la farà? Vediamo potrebbe essere un nome che può entrare".

Come hai visto Zio Frac e Tale e quale?

"In forma dai, nonostante il tufo non fosse un granché. Era meglio a luglio, adesso è un gran cado. Qualche cavallo ha incespicato un pochino, però degli esperti non c’è da vedere chissà che".

Ci vorrà particolare attenzione per la terra in Piazza in queste condizioni meteo?

"Un mese fa era un clima, ora il un’altra temperatura. Serve attenzione".

Contrade, una grande opportunità nella Chiocciola dove potrebbe andare anche Scompiglio. Bastiano ha detto che non vi litigherete le Contrade.

"Ma poi ci sono i capitani, le scelte le fanno loro".

Essendo squalificato a luglio, vuoi giocare bene le tue carte ad agosto.

"Ho una possibilità, va sfruttata al massimo".

Come sta tuo figlio Dario che è nato a luglio?

"Bene bene! Tranquillo, dorme. Mi ha fatto riposare bene queste notti. Ha capito anche lui che devo correre il Palio".

Chiudiamo: che cavallo vorresti montare?

"Quello che mi fa vincere".

E a chi chiede se, essendo sia lui che Scompiglio fantini che possono montare nelle stesse Contrade, almeno un paio, questa non sia una sorta di alleanza anti-Tittia ribatte: "Anti niente, ognuno deve fare il suo e basta".

La.Valde.