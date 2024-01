Gigantesco tamponamento a Colle. Coinvolte almeno trenta persone

Gigantesco incidente in quel di Colle che ha interessato circa una trentina di persone. Ieri a risvegliare di sabato mattina gli abitanti di Colle Alta oltre alla nebbia sono state le sirene accorse lungo la strada che collega Le Grazie con Campiglia. Una dirittura molto trafficata non solo dalla popolazione colligiana, ma anche da coloro che arrivano da Volterra e da Cecina. Si è verificato, infatti, un incidente che ha coinvolto ben 17 veicoli. Fibrillazione, paura ed adrenalina per molti degli automobilisti, ma anche per quei pochi che hanno la loro abitazione lungo la strada e che a svegliarli da sonno è stato un gran boato. La polizia municipale colligiana è intervenuta immediatamente sul posto cercando di prestare aiuto agli automobilisti e soprattutto segnalando l’incidente in modo tale da non coinvolgere ulteriori mezzi nel grande tamponamento a catena. Nella verifica della dinamica dell’incidente è stato delineato che i tamponamenti sono stati ben due ed a catena, uno per ciascuna direzione di marcia. Al chilometro 62 della strada 68 si è trattato, quindi di un maxi incidente. La 68 è salita molte volte al prim’ordine della cronaca, ma sempre per incidenti che hanno interessato i tratti da Castel San Gimignano a Volterra. In questo caso le collisioni si sono verificate dentro i confini comunali colligiani. Immediato è stato l’intervento del 118 dell’Asl, attivato esattamente alle 8.42. Nessun morto, ma un 71enne è stato trasportato in codice 2 alle Scotte. Sono riservate le condizioni dell’uomo. Sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Radicondoli, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, la Polizia Municipale colligiana ed anche i Vigili del Fuoco. I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi sono intervenuti sul posto intorno alle ore 8.45 ed hanno soccorso subito alcuni feriti lievi presi in carico dai sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico sostanzialmente per l’intera mattinata, liberandosi poco prima di pranzo. Imbottigliamento che ha trovato la soluzione nella deviazione sulla viabilità provinciale. Sono ancora in corso tutte le valutazioni per cercare di capire le dinamiche dell’incidente, però, quella che sembra essere la maggiore delle cause è proprio la fitta nebbia di sabato mattina, che ha causato i due tamponamenti in contemporanea.

Lodovico Andreucci