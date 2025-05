"Già mossi sui fantini durante l’inverno"

Un’altra volta presente sul tufo, per la quarta carriera consecutiva, sarà la contrada dell’Oca, uscita a sorte dopo la doppia presenza tra i canapi nel 2024: "Sui fantini ci siamo già mossi durante l’inverno – commenta il capitano Duccio Cottini, alla prima esperienza in questo ruolo – ora ovviamente diventa tutto più concreto, rianalizzeremo tutta la situazione sia riguardo alle contrade che ai fantini, ora parte il gioco vero". Il Palio di luglio vedrà presente sul verrocchio per la seconda volta Renato Bircolotti, alla sua seconda presenza in Piazza come mossiere, dopo la carriera del luglio 2022, con i capitani d’accordo all’unanimità per la sua riconferma. Fondamentale sarà sicuramente la scelta del lotto dei dieci cavalli che andranno a prendere parte alla carriera di Provenzano, con il capitano della Pantera Francesco Ghelardi, che ha dichiarato di voler incitare i colleghi a scegliere i soggetti migliori: "Questo ancora è un po’ prematuro – afferma il capitano – dobbiamo analizzare la situazione degli equilibri tra le contrade e aspettare la fine del protocollo per rendersi conto della scelta da fare".

L’Oca è stata estratta a sorte dalla contrada della Tartuca, dal Duemila a oggi è uscita solamente 8 volte, essendo dunque al penultimo posto insieme alla Civetta per numero di estrazioni con 8 totali, 5 a luglio, 2 ad agosto e una per il Palio straordinario del 2018. La contrada di Fontebranda manca dalla vittoria dall’agosto del 2023, con l’accoppiata Zio Frac e Carlo Sanna detto Brigante. Una carriera quella del 2 luglio, che l’Oca affronterà senza la rivale Torre, che sconterà il primo dei due Palii di squalifica, arrivata nell’agosto del 2023.

Matteo Cappelli