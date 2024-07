Gesto nobile di Anpana. Un veicolo per i cani

In origine era un mezzo di soccorso della Misericordia di San Gimignano, divenuto poi ambulanza veterinaria di Anpana Siena dopo essere stato messo a disposizione proprio dalla Confraternita della città delle Torri. Ora l’associazione per la protezione degli animali ha donato a sua volta il veicolo al Nucleo cinofili di Anpana regionale che opera in particolare a Livorno e a Lucca. L’ulteriore passaggiorappresenta la chiusura del cerchio nei progetti che si concretizzano nel connubio uomo-animale per salvare vite umane, si parli della ricerca di persone disperse, di iniziative di pet therapy o di comfort dog. Il potere salvifico degli angeli a quattro zampe, insomma, protagonisti loro stessi dell’evento alla presenza dei volontari di Anpana Siena – circa quindici gli effettivi – e delle autorità locali: la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni con le assessore Enrica Borgianni ed Elisa Tozzetti, il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci, i rappresentanti della Guardia di Finanza della Tenenza di Poggibonsi e della Polizia di Stato del Commissariato valdelsano. Anpana è tra i gruppi che compongono l’universo della Protezione civile per il territorio di Poggibonsi e all’appuntamento ha partecipato anche Vab Valdelsa. Con la donazione del veicolo va in porto un sogno di Anpana in ricordo di Roberta: volontaria dell’associazione, scomparsa da alcuni anni, Roberta amava molto gli animali, come ha rimarcato Mauro Ferrari, referente, alla consegna del mezzo nel parcheggio della Birreria di Pietrafitta. "Con questo gesto – si spiega da Anpana – prenderà il via il percorso di un nucleo di unità cinofile da soccorso a vantaggio delle Prefetture e delle istituzioni che ne faranno richiesta".

Paolo Bartalini