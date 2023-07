Gesco, Antonella Mansi nel Cda "Nuova governance per crescere"

di Marco Brogi

Importante novità alla Gesco spa di Monteriggioni, una delle maggiori Energy Service Company (Esco) indipendenti operanti in Italia, specializzata in impianti di cogenerazione e in fotovoltaico, con fatturato che supera i 27 milioni di euro e oltre 50 addetti. Il colosso ha costituito il proprio consiglio di amministrazione, cooptando Antonella Mansi, imprenditrice ed ex di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e Andrea Casini, già co-ceo di Commercial Banking Italia di Unicredit dal 2016 al 2021, oggi senior financial advisor di importanti realtà industriali.

Andrea Giannini, che ha fondato Gesco nel 2006 e ne è stato amministratore unico fino al maggio 2023, è stato nominato presidente e ad della società. Antonella Mansi, una figura molto conosciuta sul nostro territorio proprio per il suo passato nella Fondazione Mps, è azionista e dirigente del Gruppo SolMar Spa, operante principalmente nel settore della chimica di base. Per Nuova Solmine Spa, azienda leader in Italia e nel Mediterraneo nella produzione e nel trading di acido solforico ed oleum, cura i clienti direzionali, la logistica e gliacquisti di materia prima. Nell’ambito del gruppo, è presidente di Nuova Solmine Iberia e consigliere delegato di Nuova Solmine France. È presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, presidente di Unicredit Leasing spa e partecipa all’Advisory Board Italia di Unicredit.

Nel suo prestigioso biglietto da visita c’è scritto anche che è stata presidente di Banca Federico Del Vecchio e vicepresidente nazionale di Confindustria. Andrea Casini, invece, ha ricoperto incarichi direttivi in diverse consociate estere del gruppo Unicredit, tra cui Unibank in Slovacchia, Zivnostenska Banka nella Repubblica Ceca e Bulbank in Bulgaria.

"La nuova governance – spiega lo stesso Giannini – ha l’obiettivo di traghettare Gesco verso gli ambiziosi obiettivi del Piano Industriale 2024-2026, il quale prevede un importante sviluppo". Gesco è stata fondata nel 2006 a Strove nel comune di Monteriggioni. Fin da subito la sua mission è stata quella di far crescere le aziende, migliorando il modo in cui utilizzano la propria energia, portando innovazione per rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. Ha rapporti con svariati settori: dalla grande distribuzione organizzata al wellness, dal settore turistico-ricettivo a tutto il comparto industriale e al mondo agricolo.