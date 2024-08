Gerhaher, lieder di Schumann a Palazzo Chigi

Il celebre baritono Christian Gerhaher, accompagnato al pianoforte da Gerold Huber, arriva per la prima volta a Siena, in una serata straordinaria per l’Accademia Chigiana dedicata ai Lieder di Robert Schumann. Un’occasione speciale per apprezzare l’acclamata maestria del rinomato baritono tedesco che ha scelto Siena per una delle sue rare esibizioni.

Serata speciale in programma stasera alle 21,15 a Palazzo Chigi Saracini. Il Chigiana International Festival & Summer Academy ’Tracce’ prosegue domani con il concerto di chitarra di Eliot Fisk, di cui quest’anno si festeggiano i 70 anni. Presso la Cattedrale di San Secondiano, a Chiusi, alle ore 21.30, un concerto dedicato all’amico violoncellista Antonio Meneses.