Geotermia, accordo con Enel: "Opportunità per Piancastagnaio"

All’indomani dello storico accordo stipulato lunedì sera tra Enel Green Power e Regione Toscana che ha visto il rinnovo delle concessioni ventennali, il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, paese coinvolto nella trattativa, delinea gli aspetti più importanti della trattativa conclusa.

Quali vantaggi ottiene il Comune si Piancastagnaio con questo accordo ventennale?"Le ricadute sono molto positive per il nostro comune e non possiamo non essere soddisfatti. Certamente gli investimenti per la produzione di energia elettrica riguarderanno si la creazione di nuovi impianti ma anche la manutenzione e modernizzazione di quelli esistenti attraverso l’introduzione di moderne tecnologie per rendere sicura e sostenibile la geotermia e il suo sfruttamento".

Quali importanti investimenti sono previsti in fase di compensazione per il paese?"A Piancastagnaio saranno riconosciuti contributi su una serie di interventi specifici uno dei quali sarà il recupero del Palazzo Bourbon del Monte da attuare nei prossimi anni. Nelle prossime settimane saranno fatte assemblee pubbliche per illustrare tutte le iniziative inerenti i benefit riconosciuti per legge in base alla quantità di energia prodotta in loco da Green Power e alle compensazioni ambientali".

Sindaco Capocchi, lei è stato oggetto di critiche e anche di contestazioni da parte di esponenti dei movimenti ambientalisti e anti geotermici. Come risponde?"Purtroppo alcune critiche, duole ammetterlo, sono meramente demagogiche ed altre ancora strumentali all’attacco e nei confronti di chi ha operato e opera per il bene della nostra comunità alle quali, forti del risultato elettorale appena ottenuto, abbiamo preferito non rispondere mantenendo un profilo volutamente basso stanti gli interessi in gioco. E questo, mi faccia dire, è il successo di un risultato raggiunto che parla per noi e che ci auguriamo possa fare piazza pulita di un modo di fare politica sterile e troppo spesso dettato da mero opportunismo".

Cosa pensa di questo importante passaggio per il paese di Piancastagnaio?"Soddisfatto e felice come sindaco di tutti i cittadini di Piancastagnaio, perché oggi inizia un capitolo nuovo per questa comunità, e noi intendiamo impegnarci e ci impegneremo come sempre al massimo per utilizzare al meglio le risorse ottenute per il bene di Piancastagnaio".

Giuseppe Serafini