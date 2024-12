Genius loci tra gioie e grattacapi

di Michela Berti

C’è una bella sfida dietro al progetto del ’Santuario Ritrovato’ a San Casciano dei Bagni. Una bella sfida perchè mentre le cronache quotidiane raccontano di borghi semideserti, di giovani in fuga nelle grandi città per trovare lavoro; mentre si assiste alla chiusura di sportelli bancari in quei paesini dove i costi di un bancomat superano i ricavi; mentre è sempre più difficile garantire l’assistenza sanitaria agli anziani residenti in comunità con poche centinaia di anime. Mentre si scrive tutto questo insomma, San Casciano dei Bagni va in controtendenza. E non scommette su un’industria o su un colosso dell’outlet.