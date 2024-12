’Generazioni’. L’arte nel Dna dei Guerrini

Nel nome del Maestro Renato Guerrini ha aperto alla Galleria Il Ceppo in via Cavour ad Abbadia San Salvatore una mostra che ha nel titolo ’Generazioni’ il filo conduttore. Si può definire un’esposizione di opere di famiglia. Oltre ai dipinti e alle sculture di Renato Guerrini, ci saranno infatti anche quelle di suo figlio Tiziano. Che ha scelto di percorrere la professione del padre riscuotendo già ampi apprezzamenti da parte della critica. In esibizione live sarà presente anche Veronica Terzuoli, nipote del Maestro scomparso lo scorso anno, che dipingerà sul corpo di una ballerina. Una bella ragazza, una modella che si è già affermata a livello nazionale, si è offerta per far realizzare sul suo corpo un dipinto di Veronica. Il tutto avverrà nella sala centrale della galleria, dove tutti potranno ammirare ciò che Veronica, che la pittura l’ha nel sangue come l’aveva suo nonno, realizzerà. Un momento di sicura attrazione per un evento, quello del ’Body art live by’, che si sta facendo largo nel mondo della pittura.

Figlio e nipote di Renato Guerrini sentono dunque la necessità di dare continuità alle pitture e alle opere, che fanno capo al nome del Maestro. Guerrini realizzò pitture di paesaggi della Val d’Orcia ma anche di importanti ricordi della ’sua’ Abbadia. Con quadri che ricordano le più importanti battaglie dei minatori. Dipinti che, in passato, sono stati oggetto di una importante mostra tenutasi nei locali del Comune.

La mostra ’Generazioni’ chiuderà i battenti ad anno nuovo, il 6 gennaio.