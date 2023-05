"Garantire un futuro alla Medicina generale"

Quale futuro per la medicina generale? Tra inflazione, caro energia e Pnrr il ruolo dei medici di famiglia nel sistema sanitario è a uno snodo fondamentale, per questo che Fimmg Siena ha deciso di dedicare una giornata al tema. Una prima risposta l’ha data Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei Medici di Siena: "Mi immagino un medico sentinella nella società, che possa per primo tutelare il diritto alla salute dei cittadini". Ma le sfide all’orizzonte sono molte, come ha sottolineato Maurizio Pozzi, segretario Fimmg Siena: "C’è un definanziamento del Sistema sanitario che va avanti da decenni e che solo il Covid ha temporaneamente invertito. Ora è ripreso. Serve una riorganizzazione di tutto il sistema tenendo centrale il ruolo dei medici di famiglia: andranno in pensione tra il 15 e il 20% dei medici della nostra provincia e non più della metà dei 200 posti banditi dalla Regione diventeranno medici di medicina generale. È una tempesta perfetta – prosegue – perché siamo sempre di meno, con un carico di lavoro sempre maggiore con burocrazia e scartoffie inutili". Essenziale il rapporto con le istituzioni come ha sottolineato l’assessore regionale Simone Bezzini: "I modelli adottati da Fimmg Siena vanno sostenuti. Il ruolo dei medici di famiglia è un pilastro del Sistema sanitario e ne è un esempio la campagna vaccinale del 2021. Con i medici di famiglia abbiamo un ottimo rapporto e un dialogo proficuo – ha concluso Bezzini – propongo a Fimmg di elencarci tre elementi sui quali possiamo agire come Regione, indipendentemente dalle norme nazionali, per minimizzare il carico burocratico".

"Il futuro dei medici di famiglia non può scindere da quello del Servizio sanitario – ha rimarcato Barbara Rocchi, Uoc Medicina di comunità Area Senese dell’Asl –. Bisogna rendere questa professione più attrattiva". Per Giuseppe Gugliotti, presidente della SdS, "il medico di famiglia è una delle figure di riferimento ed è centrale nell’organizzazione della salute".