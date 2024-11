Garante dei detenuti. Realizzazione del logo affidata agli studenti

Un bando di concorso per la realizzazione del logo del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Siena, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia. Obiettivo del concorso è far conoscere ai ragazzi sia il tema della privazione della libertà sia il tema delle conseguenze che potrebbero derivare da comportamenti non corretti assunti nell’età dell’adolescenza, anche inconsapevolmente. Le scuole dovranno inviare la scheda di adesione allegata al bando, disponibile all’Albo Pretorio del Comune e sul sito entro il 15 dicembre. Entro il 31 marzo 2025, poi, le classi partecipanti dovranno inviare il proprio progetto del logo, in formato digitale. Ogni classe partecipante potrà presentare un solo elaborato. Il logo dovrà rappresentare in maniera creativa e originale il concetto di garanzia dei diritti dei detenuti.