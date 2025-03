Gara del Pasticcere a Sant’Albino. Come partecipare

Tredicesima edizione della Gara del Pasticcere Dilettante a Sant’Albino. Aperte le iscrizioni per la competizione che si terrà domenica 23 marzo. Quattro le categorie premiate: per il miglior dolce, quello più buono, il più bello e il più originale. Al termine della gara tutti i presenti potranno assaggiare le dolci elaborazioni. La partecipazione è aperta a tutti i dilettanti, con l’unico requisito di presentare un dolce già preparato insieme alla relativa ricetta completa. L’iniziativa è realizzata dalla Sant’Albino Eventi, la vivace associazione che anima il centro termale con fortunate iniziative ed è patrocinata dal Comune. "Questa manifestazione – dichiara il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – è un bellissimo esempio di come la comunità possa riunirsi attorno alla passione per la cucina. Un ringraziamento speciale va all’Associazione S. Albino Eventi".

I partecipanti dovranno consegnare i propri dolci, accompagnati dalla ricetta completa, domenica 23 marzo dalle 15:30 alle 16 al Centro Civico di S. Albino. Il regolamento completo della gara è disponibile sul sito www.santalbinoeventi.it e sulla pagina Facebook dell’associazione. Per info Cell. 3279396215; [email protected]; www.santalbinoeventi.it.