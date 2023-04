Gaiole chiede correttezza Lettera alle attività locali sul conferimento dei rifiuti

Gaiole in Chianti, il Comune invia una lettera alle attività locali in materia di corretto conferimento dei rifiuti. Prosegue dunque, da parte dell’amministrazione comunale, l’impegno per la tutela ambientale con una nuova azione concreta di informazione e sensibilizzazione rivolta, in questo caso, al settore delle attività produttive e della ristorazione. "Con l’approssimarsi della stagione estiva, aumentano i flussi turistici e di conseguenza anche i conferimenti di rifiuti da parte delle attività produttive – afferma Francesco Verzuri, assessore al Turismo, Sviluppo e Stile di Vita del Comune di Gaiole in Chianti – e per questo abbiamo ritenuto opportuno inviare alle aziende del territorio comunale un documento in cui si ricordano le regole principali da seguire. Il corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini e delle imprese è infatti essenziale per garantire il successo della raccolta differenziata e i vantaggi che ne derivano per l’economia e l’ambiente". Tra le varie raccomandazioni, il Comune ricorda alle attività produttive di appiattire tutti gli imballaggi in carta e cartone prima di differenziarli e di non lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti o in condizioni che possano ostacolare la chiusura dei coperchi. Qual è il motivo della decisione di rivolgersi direttamente alle attività, mettendo in evidenza, nero su bianco, i comportamenti da tenere? "Sono ancora numerosi e frequenti i casi di conferimenti errati- prosegue l’assessore Verzuri - con effettinegativi in termini di immagine e di decoro per il territorio. Quindi intendiamo, come amministrazione, insistere sia con le azioni di sensibilizzazione in precedenza indicate, sia con i controlli sul territorio della Polizia Municipale. Al riguardo è intenzione dell’amministrazione comunale andare nella direzione di un inasprimento delle sanzioni, con l’aumento degli importi previsti, aggiornando il Regolamento per la gestione dei rifiuti e per l’igiene ambientale. Gaiole in Chianti è un territorio apprezzato in tutto il mondo per il suo paesaggio iconico e per la sua gente. Un’immagine positiva che è nostro compito preservare richiamando i cittadini a contribuire nel quotidiano, ognuno per proprio conto, al decoro urbano e al rispetto del bellissimo contesto ambientale - conclude l’assessore Verzuri - in cui abbiamo la fortuna di vivere".

Paolo Bartalini