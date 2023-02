Novità viarie e qualche piccolo problema di traffico nel territorio comunale di Gaiole in Chianti per la posa della fibra ottica. Per consentire, infatti, i lavori in programma, tutti i giorni dalle 8 alle 18, fino a domenica, sarà in vigore il senso unico alternato nel centro abitato di San Sano, all’altezza dell’accesso al parcheggio pubblico e della strada che conduce in località Pian del Cappellino. Un intervento per la posa della fibra ottica è in corso anche nel comune di Radda in Chianti.