Furto in tabaccheria: denunciato Ladro incastrato dalle telecamere

di Marco Brogi

Beccato uno degli autori del clamoroso furto alla tabaccheria di Monteriggioni di due mesi fa. Si tratta di un 42enne italiano residente in provincia di Arezzo. La polizia di Siena lo ha individuato e denunciato dopo lunghe indagini scattate immediatamente dopo il colpo al negozio, che aveva fruttato ai tre malviventi un bottino di oltre 10 mila euro tra ‘bionde’ (7.500 euro di valore), ‘Gratta e vinci’ (1.800 euro), sigarette elettroniche (700 euro) e monete del fondo cassa (un centinaio di euro). Gran parte delle refurtiva è stata trovata in casa del malvivente, che nascondeva nell’appartamento anche una Beretta non denunciata e una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Il furto era stato commesso lo scorso 9 febbraio. Di prima mattina, al momento di aprire la tabaccheria, il titolare aveva notato che qualcuno lo aveva preceduto. L’inferriata dell’ingresso del locale era stata scardinata e la tabaccheria svuotata. Mancavano all’appello intere scatole di sigarette consegnate il giorno prima dal rifornitore, 200 ‘Gratta e vinci’, sigarette elettroniche, e anche gli spiccioli del registratore di cassa. I ladri avevano preso anche quelli. A mettere gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siena sulle strada giusta sono state le telecamere in funzione nella zona. Le immagini riprese dalla videosorveglianza, visionate con pazienza per ore e ore, e altri elementi emersi dalle indagini hanno consentito ai poliziotti di individuare l’auto utilizzata per i furto e di accertare che i malviventi erano tre. Tutti gli indizi raccolti hanno portato gli agenti della Mobile in provincia di Arezzo, nel Valdarno per l’esattezza, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 42enne palermitano. Il materiale rinvenuto nella sua abitazione ha confermato i sospetti della polizia. Nell’appartamento è stata ritrovata tutta la refurtiva trafugata dalla tabaccheria di Monteriggioni. Inoltre i poliziotti hanno scoperto un cacciavite di grandi dimensioni, un piede di porco (arnesi da scasso con cui, secondo gli investigatori, i tre avrebbero forzato la porta d’ingresso del negozio), una pistola Beretta modello 70 calibro 7,65, illegalmente detenuta, sulla cui provenienza gli investigatori stanno ancora indagando, e la riproduzione di una Beretta modello 98, senza il tappo rosso nella parte anteriore. Il 42enne è stato quindi denunciato per furto, ricettazione e detenzione illegale di arma. E’ caccia aperta ai due complici.