Furto al mercato Identificate tre donne

Finisce male la loro ’gita’ a Chiusi dove non potranno tornare a lungo. Sono state fermate, denunciate e allontanate dalla Polizia di Stato alcune donne rumene dedite ai furti in occasione del mercato settimanale. Lunedì gli agenti delle volanti dell’ufficio controllo del territorio del commissariato di Chiusi hanno effettuato un’attività mirata che ha portato a rintracciare, e denunciare, un gruppo di donne rumene giunte a Chiusi appositamente per effettuare furti.

Importante la segnalazione arrivata alla sala operativa del commissariato dove si faceva riferimento a un furto di un portafoglio, compiuto da due donne. Sulla base della descrizione fornita, gli agenti delle volanti sono intervenuti riuscendo in poco tempo a rintracciare le donne mentre cercavano di scappare, senza successo però.

Sono state portate negli uffici del commissariato e identificate. Entrambe di nazionalità rumena, una di 30 anni e l’altra di 16, domiciliate a Perugia, sono risultate, anche alla luce dei precedenti, dedite ai furti. Riconosciute responsabili del furto compiuto nella mattinata, sono state denunciate. Gli agenti hanno individuato anche una terza componente del gruppo, una donna rumena di 19 anni, anch’essa giunta a Chiusi, verosimilmente, per la stessa illecita finalità. Il Questore di Siena, sulla base di tali risultanze d’indagine ed accertato che la loro presenza nel comune di Chiusi non era giustificata da nessun altro motivo se non quello di compiere dei furti, le ha allontanate immediatamente dal comune. Per le due maggiorenni è scattato il foglio di via per tre anni.