’Fuochi’ in Vallepiatta. Sulle note di Morricone arriva la torta gigante portata dai mangini

E’ andata avanti quasi fino all’alba la festa in Vallepiatta per celebrare la vittoria del Palio del 2 luglio con Tittia e Violenta da Clodia. Scene curate e originali, allegria, una miriade di giovanissimi ma anche i protagonisti del successo tutti presenti. Tittia e il capitano Alessandro Giorgi, i mangini rigorosamente stile Far West, come pure il priore Benedetta Mocenni. Tanti senesi sabato sera sono andati in Vallepiatta per alzare i calici con i contradaioli vittoriosi. Il momento clou è stato però quando a mezzanotte piazzetta della Selva è stata invasa dalle note di Ennio Morricone del film ’C’era una volta il West’: dall’oratorio è spuntato lo splendido Palio di Roberto Di Jullo. Poi una voce fuori campo ha raccontato la vittoria sciogliendo i cuori dei selvaioli, prima che i quattro mangini portassero una torta gigante sormontata dalle candeline che ricordano i 18 successi conseguiti dal 1953 ad oggi. Tittia e Giorgi le hanno spente, in quel momento è scattata una pioggia di fuochi d’artificio che ha illuminato la notte di Siena. Alla festa c’era anche la pittrice del Palio vinto nel 2015 dalla Selva, Elisabetta Rogai.