Fuochi d’artificio e botti, consigli dal Palazzo

Arrivano le raccomandazioni del Comune per l’uso di petardi e botti di Capodanno, consigli per tutelare cittadini, turisti, animali domestici e i beni artistici del centro storico. L’accensione e il lancio di fuochi d’artificio e di petardi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato di chi non rispetta le precauzioni minime e per la presenza di minori. Il rumore dei ‘botti’ provoca stress anche agli animali. L’amministrazione comunale ha lanciato un appello al senso di responsabilità. E chiede di acquistare i prodotti esclusivamente da rivenditori autorizzati, non affidare a minori i prodotti, accendere i ‘botti’ in zone isolate e a debita distanza da persone e animali.