Donna uccisa dallo sparo partito in casa, i funerali a Siena: palloncini rossi volano in cielo

Siena, 28 agosto 2024 – Tanta gente per i funerali di Yuleisi Ana Manyoma Casanova, 33 anni, la donna morta in casa a Siena lo scorso sabato 10 agosto nel primo pomeriggio. Colpita da un colpo di fucile partito mentre il compagno maneggiava l’arma. Un colpo che sarebbe stato esploso per sbaglio.

Per una dinamica che gli inquirenti in queste settimane hanno cercato di ricostruire con indagini e sopralluoghi nell’appartamento in Strada del Villino, nella zona di Porta Pispini.

Un momento dei funerali della 33enne colombiana morta dopo essere stata colpita da un proiettile in casa

Amici, parenti e tante persone della comunità sudamericana senese hanno dato l’ultimo saluto alla donna. Al termine della cerimonia, quando il feretro è stato trasferito sul carro funebre, tanti palloncini rossi si sono levati in cielo.

Profondo il cordoglio per una morte assurda, difficile per tutti da accettare. In queste settimane a lungo gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica, tornando a più riprese nella casa teatro della tragedia. Un solo colpo, sparato da distanza piuttosto ravvicinata, ha ucciso la donna, che è stata colpita alla testa.