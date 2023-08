Frontale tra moto e autocarro a Montepulciano, grave 30enne

Grave incidente ieri alle 11.51 per uno scontro frontale tra una moto e un autocarro lungo la Sp 135 (Km4), la strada che collega Montepulciano con Torrita di Siena. Il conducente della moto, un 30enne, ha riportati plurime ferite ed è stato trasportato in gravi condizioni al policlinico dell’ospedale di Santa Maria alle Scotte, con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto l’automedica di Nottola e l’ambulanza della Pubbluca assistenza di Torrita di Siena, i Carabinieri, la polizia municipale di Montepulciano. L’incidente ha causato ripercussioni anche sulla viabilità, per l’istituzione del senso unico alternato necessario per le operazioni di rilievo.